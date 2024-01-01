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شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا في مدينة غزة

الأحد 29 سبتمبر 2024 12:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا في مدينة غزة



غزة / سما/

 استشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية ، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة قنيطة في محيط مفترق الغفري على شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت المصادر بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال جثامين الشهداء، وعلى نقل المصابين إلى المستشفى.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96,210، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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