  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح" تنعى الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله

السبت 28 سبتمبر 2024 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح" تنعى الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله



رام الله/سما/

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الأمين العام لحزب الله اللبناني الشهيد حسن نصر الله، الذي استشهد مع عدد من قادة الحزب إثر عمليّة اغتيال نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة الممنهجة على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم السبت، أن هذه الجريمة الدموية التي نجم عنها أيضًا استشهاد مدنيين من نساء وأطفال لن تزيد لبنان الشقيق إلّا منعة وصمودا، مؤكدةً أنّ شعبنا وقيادته يقفان إلى جانب لبنان الشقيق وشعبه الأبي.

وأعربت "فتح" عن خالص تعازيها للشعب اللبناني الشقيق القيادة اللبنانية، مردفةً أنّ كوادر الحركة ومناضليها في لبنان لن يتوانوا عن دورهم في مؤازرة أشقائهم اللبنانيين ضمن التوجيهات التي أصدرتها القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس لمؤسساتنا الوطنية والإغاثية.

الأكثر قراءة اليوم

صهر قاسم سليماني... من هو هاشم صفي الدين أبرز مرشح لخلافة نصر الله؟

حزب الله يعلن رسميا استشهاد السيد حسن نصر الله ..

أول بيان من خامنئي بعد "إعلان إسرائيل استشهاد نصر الله": مصير المنطقة تقرره قوى المقاومة..

"يديعوت احرونوت" : اغتيال نصر الله زلزال ضخم بالمنطقة يصعب معرفة نتائجه ..

ملمحا الى امكانية استشهاد نصر الله..مستشار خامنئي: كل قائد يستشهد سيكون له بديل وإسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء..

انها الحرب الشاملة..مصير نصر الله لا زال مجهولا..

بعد استهداف نصر الله والغموض حول مصيره.. “حزب الله” يُغير تكتيكاته ويجهز نفسه لمعركة طويلة ..

الأخبار الرئيسية

القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا مطار "بن غورين" أثناء وصول نتنياهو

صفارات الانذار تدوي في "تل أبيب" والاحتلال يزعم اعتراض صاروخ من اليمن

نتنياهو طلب تأجيل قرار اغتيال نصر الله حتى عودته من نيويورك ووافق لاحقا بسبب “الفرصة العملياتية ..

حزب الله يعلن رسميا استشهاد السيد حسن نصر الله ..

غياب «هالة» نصر الله عن قيادة «حزب الله»: ضربة قوية وتأثير معنوي كبير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية