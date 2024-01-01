فتح" تنعى الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله

رام الله/سما/

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الأمين العام لحزب الله اللبناني الشهيد حسن نصر الله، الذي استشهد مع عدد من قادة الحزب إثر عمليّة اغتيال نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة الممنهجة على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم السبت، أن هذه الجريمة الدموية التي نجم عنها أيضًا استشهاد مدنيين من نساء وأطفال لن تزيد لبنان الشقيق إلّا منعة وصمودا، مؤكدةً أنّ شعبنا وقيادته يقفان إلى جانب لبنان الشقيق وشعبه الأبي.

وأعربت "فتح" عن خالص تعازيها للشعب اللبناني الشقيق القيادة اللبنانية، مردفةً أنّ كوادر الحركة ومناضليها في لبنان لن يتوانوا عن دورهم في مؤازرة أشقائهم اللبنانيين ضمن التوجيهات التي أصدرتها القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس لمؤسساتنا الوطنية والإغاثية.