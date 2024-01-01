موقع عبري : الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا عسكريا على لبنان

القدس المحتلة/سما/

قال موقع "والا" العبري، مساء السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارا عسكريا على لبنان، وذلك عقب الاغتيالات وتدمير القدرات العسكرية لحزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضاً إنه تم فرض حصار على الحدود البرية أمام جميع التحركات العسكرية للجيش الإسرائيلي بعد قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، بما في ذلك إحباط الجرافات التي حاولت إصلاح المعابر.

وأشار إلى أن طائرة إيرانية وهي في طريقها من العراق إلى لبنان تلقت تحذيرا من الجيش الإسرائيلي وعادت أدراجها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه إذا وصلت السفن الإيرانية إلى المنطقة، فسوف تتلقى نفس التحذير.