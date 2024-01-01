  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع عبري : الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا عسكريا على لبنان

السبت 28 سبتمبر 2024 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا عسكريا على لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال موقع "والا" العبري، مساء السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارا عسكريا على لبنان، وذلك عقب الاغتيالات وتدمير القدرات العسكرية لحزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضاً إنه تم فرض حصار على الحدود البرية أمام جميع التحركات العسكرية للجيش الإسرائيلي بعد قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، بما في ذلك إحباط الجرافات التي حاولت إصلاح المعابر.

وأشار إلى أن طائرة إيرانية وهي في طريقها من العراق إلى لبنان تلقت تحذيرا من الجيش الإسرائيلي وعادت أدراجها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه إذا وصلت السفن الإيرانية إلى المنطقة، فسوف تتلقى نفس التحذير.

الأكثر قراءة اليوم

صهر قاسم سليماني... من هو هاشم صفي الدين أبرز مرشح لخلافة نصر الله؟

حزب الله يعلن رسميا استشهاد السيد حسن نصر الله ..

أول بيان من خامنئي بعد "إعلان إسرائيل استشهاد نصر الله": مصير المنطقة تقرره قوى المقاومة..

"يديعوت احرونوت" : اغتيال نصر الله زلزال ضخم بالمنطقة يصعب معرفة نتائجه ..

ملمحا الى امكانية استشهاد نصر الله..مستشار خامنئي: كل قائد يستشهد سيكون له بديل وإسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء..

انها الحرب الشاملة..مصير نصر الله لا زال مجهولا..

بعد استهداف نصر الله والغموض حول مصيره.. “حزب الله” يُغير تكتيكاته ويجهز نفسه لمعركة طويلة ..

الأخبار الرئيسية

القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا مطار "بن غورين" أثناء وصول نتنياهو

صفارات الانذار تدوي في "تل أبيب" والاحتلال يزعم اعتراض صاروخ من اليمن

نتنياهو طلب تأجيل قرار اغتيال نصر الله حتى عودته من نيويورك ووافق لاحقا بسبب “الفرصة العملياتية ..

حزب الله يعلن رسميا استشهاد السيد حسن نصر الله ..

غياب «هالة» نصر الله عن قيادة «حزب الله»: ضربة قوية وتأثير معنوي كبير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية