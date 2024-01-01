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القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا مطار "بن غورين" أثناء وصول نتنياهو

السبت 28 سبتمبر 2024 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا مطار "بن غورين" أثناء وصول نتنياهو



صنعاء/سما/

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم السبت، أنها استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي، مشيرة إلى أن الاستهداف كان تزامنًا مع وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقالت القوات اليمنية في بيان لها اليوم : "أطلقتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لمطارٍ يافا المسمى إسرائيلياً "بن غوريون" وذلك أثناءَ وصولِ المجرمِ بنيامينَ نتنياهو وقدْ نُفذتِ العمليةُ بصاروخٍ باليستيٍّ نوع فلسطين2". 

وأضاف البيان: "القوات المسلحة اليمنية ومعها كلُّ شرفاءِ وأحرارِ الأمةِ مستمرةٌ في الردِّ على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ ولن تترددَ في رفعِ مستوى التصعيدِ استجابةً لمتطلباتِ المرحلةِ ومشاركةً في الدفاعِ عن غزةَ وعن لبنان".

وفي وقت سابق اليوم، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى "الأجواء الإسرائيلية".

وذكرت قناة كان العبرية، اليوم، أن "3 صواريخ أطلقت من اليمن باتجاه مركز البلاد خلال أسبوعين".

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