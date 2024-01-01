الاعلام العبري: المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية نبيل قاووق عضو المجلس المركزي لحزب الله

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء السبت أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية عضو المجلس المركزي نبيل قاووق.

وفي وقت سابق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال جديدتين في بيروت.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الاستخبارات الإسرائيلية عرفت مكان تواجد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله منذ أشهر قبل الآن.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون، أن قرار مهاجمة حسن نصر الله تم اتخاذه الأسبوع الماضي.

وأفاد المسؤولون، أن عناصر حزب الله وجدوا جثة حسن نصر الله فجر اليوم السبت وتعرفوا عليها، وكان إلى جوار قائد الجبهة الجنوبية علي كركي.

وأكد حزب الله، اليوم، استشهاد الأمين العام لحزب الله، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفته في المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت