أول بيان من خامنئي بعد "إعلان إسرائيل استشهاد نصر الله": مصير المنطقة تقرره قوى المقاومة..

طهران / وكالات /

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن على إسرائيل أن تعرف أنها لا تستطيع إلحاق ضرر كبير بالبناء القوي لحزب الله، وذلك في أول بيان له عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل حسن نصر الله في غارة على الضاحية الجنوبية يوم الجمعة.

ولم يظهر في كلمة خامنئي إشارة إلى مقتل نصر الله، لكنه قال إن "على المجرمين الصهاينة أن يعلموا أنهم صغار جدا ولا يستطيعون أن يلحقوا ضررا كبيرا بالبناء القوي لحزب الله في لبنان" .

وأضاف أن "كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله".

وذكر أن "مصير هذه المنطقة ستقرره قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله".



واعتبر خامنئي أن "لبنان سيجعل العدو الغازي الشرير والمنبوذ يندم على أفعاله".

وأشار إلى أن "العصابة الإرهابية الحاكمة في النظام الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية المستمرة منذ عام في غزة"

وتابع إنه "فرض على كل المسلمين أن يقفوا إلى جانب الشعب اللبناني وحزب الله الفخور بإمكانياتهم، وأن يساعدوا في مواجهة النظام الغاصب والظالم والخبثاء.