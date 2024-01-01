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الاحتلال يمنع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت

السبت 28 سبتمبر 2024 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت



بيروت /سما/

أعلنت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية يوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اخترق موجة برج مراقبة مطار بيروت الدولي، وحذر طائرة إيرانية مدنية من الهبوط بالمطار.

ونقل تلفزيون "إم تي في" عن مصادر في الوزارة، أن جيش الاحتلال وجه تحذيرًا للطائرة الإيرانية المدنية، التي كانت متجهة إلى المطار من الهبوط، "وإلا سيلجأ إلى استعمال القوة"، وفق تعبيرها.

ووفق المصادر ذاتها، فقد أشار وزير الأشغال والنقل اللبناني على حمية إلى سلطات مطار بيروت، أن تطلب من الطائرة عدم الهبوط وعدم دخول الأجواء اللبنانية.

وقبل ساعات، حذر المتحدث  باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري من أن الجيش "لن يسمح بنقل أي أسلحة إلى حزب الله"، بما في ذلك "عبر مطار بيروت الدولي"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".

وقال هاغاري "لن نسمح بنقل الأسلحة إلى جماعة حزب الله بأي شكل من الأشكال، نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، وسنعمل على إحباطها"، بحسب تعبيره.

وتابع هاغاري: "نعلن أننا لن نسمح للطائرات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في المطار المدني في بيروت، هذا مطار مدني للاستخدام المدني، ويجب أن يظل على هذا النحو"، وفق قوله.

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