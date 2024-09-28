رام الله / سما/

رام الله 28-9-2024 وفا- أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 41,534 شهيداً، وإصابة 96,092 آخرين، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- خلال اجتماع وزاري في نيويورك: إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

- إشادة بخطاب الرئيس في الأمم المتحدة: وضع العالم أمام مسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف حرب الإبادة

- نقابات دولية ترفع شكوى أمام منظمة العمل الدولية ضد إسرائيل بشأن العمال الفلسطينيين

- تشييع جثمان المناضل الوطني سامي مسلم

- غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت.. وأنباء عن استهداف نصر االله

- مصطفى خلال "اجتماع المانحين": أحرزنا تقدما كبيرا في تطوير برنامج شامل للتعافي

- إصابات إحداها خطيرة في الضفة والاحتلال يدمر مخزن مواد تموينية ومحددة بقلقيلية

- رئيس وزراء سلوفينيا مخاطبا نتنياهو: أوقفوا إراقة الدماء.. أنهوا احتلال فلسطين

- إسرائيل تدرس السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

* الأيام:

- محاولة إسرائيلية لاغتيال "نصر الله" وغموض حول مصيره

- القطاع: عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات وقصف وتعميق الهجوم شرق خان يونس

- إصابات جراء قمع مسيرة والتصدي لعمليات اقتحام في محافظات عدة

- نيويورك: إطلاق تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

- الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية

- الجيش الإسرائيلي: ما زلنا ندرس نتائـج قصف مقر "حزب الله"

* القدس:

- الغموض يكتنف مصير نصر الله

- قصف مدفعي لحي الزيتون وشارع الرشيد

- إسرائيل تنشر لواءي احتياط وتدفع بحشود عسكرية للحدود اللبنانية

- إصابات خلال قمع المسيرات الأسبوعية

- السعودية تطلق تحالفا دوليا لتنفيذ حل الدولتين

- جيش الاحتلال يطالب بإخلاء أحياء في الضاحية

- نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة ويعلن مواصلة حربه على غزة ولبنان

- عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم الاجراءات المشددة

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