الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال حسن نصر الله والقيادي علي كركي..

القدس المحتلة / سما/

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الجيش اغتال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، واغتال معه قائد المنطقة الجنوبية في حزب الله، علي كركي، وضباط آخرين.

كما اعلن جيش الاحتلال اغتيال القيادي في حزب الله علي كركي ومسؤولين آخرين.

وقصف جيش الاحتلال المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت امس الجمعة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي قوله "لا يمكن لأحد أن يخرج حيا من الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بمعجزة".

وقال التلفزيون الاسرائيلي أن الهجوم الواسع النطاق على المقر المركزي لحزب الله ومحاولة اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله مساء اليوم الجمعة كان مخططا لها مسبقا بوقت طويل.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن المؤسسة العسكرية كانت تنتظر الفرصة التي سيجتمع فيها كبار مسؤولي حزب الله معا في المقر الرئيسي، حيث وصلت المعلومة الذهبية بأن هناك اجتماع لذلك تقرر تنفيذ الهجوم.