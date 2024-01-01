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ضربات إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت والبقاع ومناطق جنوبية

السبت 28 سبتمبر 2024 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربات إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت والبقاع ومناطق جنوبية



بيروت/ سما/

نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (السبت) غارة جوية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن ضربات جديدة على ما زعم أنه «أهداف لـ«حزب الله» في منطقة البقاع شرق لبنان وعدة مناطق في جنوب لبنان.

إلى ذلك، كشف نائب لبناني ان الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة بحمدون الجبلية التي تبعد نحو 16 كيلومتراً عن بيروت.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «يقصف حاليا أهدافا ... لـ«حزب الله» في منطقة البقاع».

وأعلن الجيش انه يواصل ضرب أهداف لـ«حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية. وذكر على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، «سنواصل العمل لتفكيك القدرات الهجومية لـ(حزب الله) بدقة. لقد زرع (حزب الله) أسلحة بشكل استراتيجي في مناطق مدنية، مما يعرض المدنيين اللبنانيين للخطر، ومن إجل إلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين».

وأضاف الجيش الإسرائيلي «حربنا مع (حزب الله) وليست مع الشعب اللبناني».

وجاءت الضربات الجوية الجديدة بعدما حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بعض السكان في الضاحية الجنوبية وطالبهم بإخلاء منازلهم، قائلا إنه يتم استخدام بعض المباني بواسطة «حزب الله».

وأفاد شهود عيان في بيروت بوقوع 7 غارات جوية على الأقل واندلاع حريق في أحد المباني المستهدفة.

وقال شاهد عيان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنه رأى أجسام تنفجر في الجو، مضيفا أن الطائرات الحربية لا تزال تحلق فوق الضاحية.

وفي وقت متأخر أمس (الجمعة)، قتل ستة أشخاص في هجمات إسرائيلية على ضاحية حارة حريك المكتظة بالسكان في بيروت، وفقا للسلطات اللبنانية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 91 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجمات، من بينهم 14 شخصا لا يزالون في المستشفيات.

sكان يتفقدون الأضرار التي لحقت بالضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استمر طوال الليل (أ.ف.ب)

وأكد الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مقر «حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية.

ووصف هاغاري الغارة بأنها هجوم موجه وقال إن مقر «حزب الله» كان أسفل مبنى سكني.

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