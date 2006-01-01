بعد استهداف نصر الله والغموض حول مصيره.. “حزب الله” يُغير تكتيكاته ويجهز نفسه لمعركة طويلة ..

بيروت/ وكالات/

قال محللون أمس الجمعة إن اغتيال الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله أو تعجيزه سيوجه ضربة قوية للجماعة اللبنانية والتي قادها منذ 32 عاما وذلك بعد تقارير عن استهداف إسرائيل له بضربة.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إن نصر الله لا يزال على قيد الحياة بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مساء الجمعة. وقال مسؤول أمني إيراني كبير إن طهران تتحقق من وضع نصر الله.

وسيشكل استبدال نصر الله تحديا أكبر الآن مقارنة بأي وقت مضى منذ سنوات، بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة أسفرت عن اغتيال كبار قادة حزب الله وأثارت تساؤلات حول أمنه الداخلي.

وقال مهند الحاج علي، نائب مدير الأبحاث في معهد كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت “المشهد بأكمله سوف يتغير بشكل كبير”.

وقال الحاج علي “كان مثل الغراء الذي حافظ على تماسك منظمة متوسعة”.

وحزب الله، التي أسسها الحرس الثوري الإيراني في أوائل الثمانينيات لمحاربة إسرائيل، هي أيضا حركة اجتماعية ودينية وسياسية كبيرة للمسلمين الشيعة اللبنانيين، ونصر الله في قلبها.

وقال الحاج علي إن نصر الله “أصبح شخصية أسطورية، إلى حد ما، بالنسبة للشيعة اللبنانيين”.

وأصبح نصر الله نفسه أمينا عام لحزب الله عندما قتلت إسرائيل سلفه، وظل معرضا لخطر الاغتيال بشكل مستمر منذ ذلك الحين.

وقال دبلوماسي أوروبي متحدثا عن نهج الجماعة “إذا قتلت واحدا، يحصلون على واحد جديد”.

ولكن وسط سلسلة مفاجئة من النجاحات الإسرائيلية في حربها ضد حزب الله وسلسلة من الضربات الجوية، فإن وفاته من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوقت الصعب بالفعل بالنسبة للجماعة.

وقالت لينا الخطيب، من معهد تشاتام هاوس للسياسة في لندن “لن ينهار حزب الله إذا قُتل نصر الله أو أصبح عاجزا، لكن هذا سيكون ضربة قوية لمعنويات المجموعة. كما سيؤكد على تفوق إسرائيل الأمني والعسكري وقدرتها على الاختراق”.

والتأثير المحتمل لاغتيال نصر الله على القدرات العسكرية لحزب الله غير واضح أيضا. فقد تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار لمدة عام عبر الحدود اللبنانية في أسوأ صراع بينهما منذ عام 2006، والذي اندلعت شرارته في أعقاب الحرب في غزة.

وقالت الخطيب إن “إسرائيل سترغب في ترجمة هذا الضغط إلى وضع جديد يكون فيه شمالها آمنا، لكن هذا لن يحدث بسرعة حتى لو تم القضاء على نصر الله”.

أعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات صاروخية على إسرائيل في الساعات التي أعقبت الضربة على بيروت، فيما قال محللون إنه محاولة لإظهار قدرته على تنفيذ مثل هذه العمليات بعد أن قالت إسرائيل إنها استهدفت مركز قيادة الجماعة.

وقال فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد “أعلنت إسرائيل الحرب. إنها حرب شاملة، وتستغل إسرائيل هذه الفرصة للقضاء على البنية القيادية وتدمير البنية التحتية لحزب الله”.

وأضاف أنهم “يكسرون قوة حزب الله. ليست هناك حاجة لقتل كل عضو في حزب الله، ولكن إذا قمت بتدمير بنيته القتالية وأجبرته على الاستسلام، فإن ذلك يفقده مصداقيته”.

قال فيليب سميث، الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الشيعية، إن أي زعيم جديد يتعين أن يكون مقبولا داخل الجماعة في لبنان وكذلك لدى داعميها في إيران.

وقال المصدر المقرب من حزب الله إن هاشم صفي الدين، الذي يعتبر على نطاق واسع خليفة نصر الله، لا يزال على قيد الحياة بعد هجوم الجمعة.

وصفي الدين، الذي يشرف على الشؤون السياسية لحزب الله وعضو في مجلس الجهاد في الجماعة، هو أحد أقارب نصر الله ومثله هو رجل دين يرتدي العمامة السوداء في إشارة إلى نسبه إلى النبي محمد.

وصنفته وزارة الخارجية الأمريكية “إرهابيا” في عام 2017، وفي يونيو حزيران هدد بتصعيد كبير ضد إسرائيل بعد اغتيال قائد آخر في حزب الله. وقال خلال الجنازة “فليعد (العدو) نفسه للبكاء والعويل”.

وقال سميث إن نصر الله “بدأ في تخصيص المناصب له داخل مجموعة متنوعة من المجالس المختلفة داخل حزب الله. وكانت بعضها أكثر غموضا من غيرها”.

وقال سميث إن الصلة العائلية بين صفي الدين ونصر الله وكذلك التشابه بينهما، فضلا عن مكانته الدينية باعتباره من نسل النبي محمد كلها عوامل تصب في مصلحته.