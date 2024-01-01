سقوط جزء من صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية على منزل جنوب نابلس

القدس المحتلة / سما/

سقطت أجزاء من صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية على منزل في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد سماع صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات بالمنطقة.

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق باتجاه مستوطنات الضفة الغربية بدون تسجيل إصابات، صباح اليوم السبت.

وقالت الإذاعة إن الصاروخ أطلق من لبنان باتجاه مستوطنات الضفة بعمق 100 كيلومتر

وافادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان خمسة صواريخ فقط أُطلقوا من لبنان في الرشقة الأخيرة

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ أرض - أرض (باليستي) من لبنان وسقط بمنطقة مفتوحة في مركز البلاد.