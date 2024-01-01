"نيويورك تايمز" تكشف عن المعلومات الذهبية التي أدت إلى اكتشاف حسن نصر الله وتنفيذ الضربة القاتلة..

القدس المحتلة / سما/

قال خمسة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز، إن الهجوم على قلب الضاحية في بيروت أمس (الجمعة) وقع بعد أن تلقت اسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بوصول الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لاجتماع مع قيادات الحزب. في مجمع تحت الأرض في معقل لحزب الله.

وقال مصدر إسرائيلي آخر تحدث للصحيفة، إن أسابيع قد تمر حتى تتضح الصورة بعد الاغتيال، وستكون إسرائيل قادرة على التحقق مما إذا كان نصر الله ومسؤولون آخرون في حزب الله كانوا معه في الاجتماع قد قتلوا بالفعل في الهجوم.

ومع ذلك، فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي بشكل متزايد أن نصر الله استشهد في تفجير بعد ظهر أمس في قلب الضاحية في بيروت.

وبحسب التقديرات، شاركت عدة أنواع من طائرات سلاح الجو في القصف، بما في ذلك طائرة الشبح التي دخلت الهجوم أولاً. إن حجم الضرر الذي لحق بقلب الضاحية الجنوبية هائل. وتسبب في انهيار عدد من المباني .

وبحسب مصادر في إسرائيل، فإن نصر الله كان هناك وقت التفجير.