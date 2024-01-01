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ضربة اقتصادية موجعة..موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين

السبت 28 سبتمبر 2024 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة اقتصادية موجعة..موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين



القدس المحتلة / سما/

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لاسرائيل بمقدار درجتين في دفعة واحدة، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف بسبب "المخاطر الجيوسياسية" جراء تفاقم الصراع مع حزب الله اللبناني والتنبؤ بحرب طويلة الأمد.

وقررت الوكالة خفض التصنيف من A2 إلى Baa1، وهو ثاني خفض منها لتصنيف إسرائيل خلال العام الجاري.

وقالت موديز في بيان إن "الدافع الرئيسي وراء خفض التصنيف هو اعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".

ووصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" قرار موديز بأنه "ضربة اقتصادية" لإسرائيل.

وكانت وكالة فيتش قد خفضت أيضا تصنيفها الائتماني لإسرائيل الشهر الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف.

وفي فبراير/شباط الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لإسرائيل، وأرجعت ذلك إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.

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