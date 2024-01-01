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358 يوما للحرب على فلسطين..مجازر مستمرة

السبت 28 سبتمبر 2024 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
358 يوما للحرب على فلسطين..مجازر مستمرة



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم358 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
واستمرت الغارات الاسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة وسط وجنوب القطاع.
جنوب القطاع
وارتقى أربعة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جرغون بحي النصر شمال مدينة رفح.
وقصفت زوارق حربية إسرائيلية شاطئ بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فيما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية بالحي السعودي غرب رفح.
وفي خان يونس تواصل الدبابات توغلها في منطقة الفخاري مدمرة مزيد من المنازل لعائلة العمور.
وسط القطاع
وارتقى شهيدان واصيب ثمانية مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حرب في بلوك سي بالنصيرات وسط قطاع غزة.
ووصل شهيد الي مستشفى العودة باستهداف مدفعي على شارع صلاح الدين محيط مركز ابو مدين.
غزة والشمال
واستشهد اثنين من المواطنين في قصف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة فيما استشهد مواطن ثالث غرب المدينة.
وواصلت المدفعية قصف الأحياء الجنوبية لمدينة غزة وسط عمليات نسف لمنازل السكان في محيط الكلية الجامعية جنوب المدينة.

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