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حزب الله يطلق رشقة صاروخية كبيرة صوب الجليل ومستوطنات شمال الضفة

السبت 28 سبتمبر 2024 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يطلق رشقة صاروخية كبيرة صوب الجليل ومستوطنات شمال الضفة



القدس المحتلة / سما/

اطلق حزب الله صباح اليوم السبت، رشقة صاروخية هي الأكبر والاعنف منذ بدء الحرب ويشمل مناطق جديدة منها مستوطنات شمال الضفة.

وسقط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة قرب إحدى مستوطنات رام الله.

وقال حزب الله "قصفنا مستعمرة "كابري" بصلية من صواريخ "فادي 1" دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان".

وقال الحزب الله في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 28-09-2024 مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1".‏

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق باتجاه مستوطنات الضفة بدون تسجيل إصابات.

ودوت صفارات الإنذار دوت بأكثر من 100 مدينة وبلدة بالجليل ومرج ابن عامر.

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