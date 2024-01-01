طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين: يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث يكون الجو بارد نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.