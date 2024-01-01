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“القسام” تُعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر تدمير دبابة بخان يونس

الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
“القسام” تُعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر تدمير دبابة بخان يونس



غزة / سما/

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين إثر تدمير دبابة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما كان يلقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه في الامم المتحدة.

وقالت “القسام”، في بيان مقتضب على تلغرام، إن مقاتليها دمروا “دبابة صهيونية من نوع (ميركافاه 4)، بقذيفة الياسين 105، في منطقة صوفا شرق خان يونس”.

وأوضحت أن مروحيات إسرائيلية “هبطت لإجلاء القتلى والجرحى” دون ذكر عددهم أو حالة المصابين.

وحتى الساعة 15:35 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق على ما أورده بيان “القسام”.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

 
  

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