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إصابة شابين بالرصاص الحي من بيت أمر

الجمعة 27 سبتمبر 2024 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شابين بالرصاص الحي من بيت أمر



الخليل/ سما/

اصيب عصر اليوم الجمعة، شابين من بيت أمر، بعد اطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليهما عندما كانا يستقلان دراجات نارية على دوار العروب.

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان الشابين محمد ابراهيم نعيم ابو مارية 23 عاما، اصيب برصاصتين واحدة في الصدر والأخرى في القدم حيث وصفت جراحه بالخطيرة وتم نقله إلى مستشفى الميزان في الخليل بعد تقديم اسعافات أولية في عيادة الرضى الطبية والمصاب الآخر اكرم خالد العلامي 20 عاما اصيب في ذراعه اصابة متوسطة ونقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

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