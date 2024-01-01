“لا مكان في إيران لن تطوله أيدينا ولن تملك نوويا”.. مغادرة العديد من الوفود القاعة لدى بدء كلمته أمام الجمعية العامة.. نتنياهو يتوعد بـ”الانتصار ” على حماس وحزب الله