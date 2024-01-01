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غالانت يؤكد استمرار القصف ونتنياهو يعتبر ضرب “محور الشر” الإيراني ضرورة

الجمعة 27 سبتمبر 2024 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يؤكد استمرار القصف ونتنياهو يعتبر ضرب “محور الشر” الإيراني ضرورة



القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب ضد ما وصفه بـ”محور الشر الإيراني” ضرورية، في حين أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت استمرار العمليات العسكرية ضد لبنان حتى تحقيق الهدوء في الشمال.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو أكد لنظيره الهولندي أن “الحرب ضد محور الشر الإيراني ضرورية لتأمين مستقبل الغرب كله” وفق تعبيره.
وانتقد نتنياهو الإجراءات ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، وزعم أنها “عملية سياسية قائمة على افتراءات”.
إلى ذلك، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي تأكيده -خلال زيارة أجراها لصفد- مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف حزب الله حتى تحقيق الهدوء في شمال إسرائيل.

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