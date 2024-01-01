  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بري يهاجم نتنياهو ويصفه بـ”الكاذب” بعد تراجعه عن مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان..

الجمعة 27 سبتمبر 2024 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري يهاجم نتنياهو ويصفه بـ”الكاذب” بعد تراجعه عن مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان..



بيروت/ سما/

 قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في وفي تصريحات لصحيفة “لوريان لو جور” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب على الجميع وتراجع عن موافقته على المبادرة.
وشدد بري على وقف إطلاق النار لـ21 يوما يجب أن يسري في لبنان وغزة على حد سواء، مؤكدا أنه لا يمكن التخلي عن أهالي القطاع.
وضع بري ورقة لطرح مبادرة تتضمن العمل على خفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل وتطلق مساراً جديداً للمفاوضات.
ورقة بري در تجمع بين المقترحات الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي للبنان آموس هوكستين والورقة الفرنسية التي قُدمت سابقاً، وفق ” سكاي نيوز عربية”.

وتحتوي بنودها على هدنة لأربعة أسابيع في البداية وتشمل وقفا للأعمال العسكرية بين الجانبين وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار وتوفير ضمانات بشأن إعادة الإعمار وإعادة النازحين.
يليها فتح مسار ترسيم الحدود البرية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لمراقبة الحدود، ووقف اي نشاط عسكري لحزب الله.
المصادر لفتت إلى أن أساس الورقة التوصل لصيغة مقبولة من غالبية الأطراف لتطبيق القرار 1701.
وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله إنه “ليس هناك طرف لبناني قادر على الضغط على الحزب، مضيفة أنبري “ينصح حزب الله ويقدم استشارات ولكن يستحيل الضغط عليه”.
وأضافت المصادر: “حزب الله لا يزال على موقفه لا فك ارتباط بين لبنان وغزة، والمفاوضات لم تعد على مستوى لبنان بل على مستوى دولي”.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل “لن تتوقف” حتى تحقق كل أهدافها.
وأضاف نتنياهو في تصريح له بعد وصوله نيويورك: “سياستنا واضحة لن نتوقف حتى تحقق كل أهدافنا وفي مقدمتها عودة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين.. هذه هي السياسة ولن يخطئ فيها أحد”.
كما ذكر مسؤول يرافق نتنياهو إلى نيويورك: “التوجه هو لعدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في لبنان”.
وتحارب إسرائيل حاليا على جبهتين في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

اصابة 17 مستوطنا ..اسرائيل : اطلاق صاروخ باليستي طويل المدى من اليمن صوب تل أبيب ..

هل أخطأ “البرغوثي” عندما ألقى قصيدة في معرض بغداد الدولي للكتاب؟

بن غفير يهدد نتنياهو: هذا هو الخط الأحمر الذي سيؤدي إلى استقالتنا

السعودية تطلق تحالف دولي لإقامة دولة فلسطين

مكررا سيناريوهات غزة ..هكذا انسحب نتنياهو من التفاهمات مع أمريكا بشأن وقف إطلاق النار ...

بتنسيق مع ايران وحزب الله..فرنسا تعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ينفذ القرار الأممي 1701"

إسرائيل تستعمل صاروخ «نينجا» السري لملاحقة عناصر «حزب الله» في لبنان

الأخبار الرئيسية

جماعة “أنصار الله” تتبنى قصف تل أبيب بصاروخ باليستي وعسقلان بطائرة مسيرة ...

مسؤول أمني إسرائيلي يؤكد أن أي عملية برية في لبنان ستكون “أقصر ما يمكن”..

«أخطر بكثير»... ماذا تغير في مواجهة السنوار ونصر الله مع إسرائيل؟

استطلاع قناة 14 اليمينية : ائتلاف نتنياهو يقفز لـ60 مقعداً بسبب حرب لبنان

357 يوما من العدوان على قطاع غزة: شهداء بالعشرات واستهداف مدرسة للنازحين في بجباليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية