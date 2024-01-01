رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 41,534 شهيداً، وإصابة 96,092 آخرين، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما عنونت الصحف، دعوة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بأنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الرئيس: الاحتلال حتما.. حتما.. حتما إلى زوال

الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير سامي مسلم ويهاتف زوجته معزيا

"هيومن رايتس ووتش" تدعو الى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

إسرائيل تنسف مساعي التهدئة في لبنان وتواصل القصف

مصطفى يلتقي غوتيريش وعددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة

البنك الدولي: كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر

إصابات وهدم وإحراق محلات في الضفة والاحتلال يخلف دمارا كبيرا في جنين ومخيمها

سانشيز: احتلال الأرض الفلسطينية يجب أن ينتهي على الفور

"الأيام":

45 شهيدا.. قصف مدرسة مكتظة بالنازحين وتكثيف الغارات على وسط القطاع وجنوبه

الرئيس يطرح الرؤية الفلسطينية للمطلوب على الفور، ولليوم التالي لنهاية الحرب

الرئيس يلتقي نظيره الغامبي

بيان أميركي - خليجي: دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود 1967

البنك الدولي: انكماش حاد للاقتصاد الفلسطيني وجميع سكان القطاع فقراء

مساعدة عسكرية أميركية لإسرائيل بـ 8,7 مليار دولار

إصابة مواطنين خلال اقتحامات وحملة هدم لمنازل ومحال ومنشآت

إسرائيل ترفض مقترح هدنة مؤقتة في لبنان وتتوعد بمواصلة شن غاراتها حتى "النصر"

"القدس":

92 شهيداً وأكثر من 150 جريحاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.. مبادرة أميركية غربية عربية لوقف إطلاق النار في لبنان

أجساد الأطفال تحولت إلى أشلاء

الرئيس يطالب بوقف الحرب وتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية

هدم ثلاثة منازل وإحراق متاجر ومطبعة واعتداءات وإصابات في الضفة

الإحصاء: تدمير أكثر من 5 آلاف منشأة سياحية في قطاع غزة

البنك الدولي: الفقر بلغ 100 % في غزة وارتفع بالضفة إلى 20٪