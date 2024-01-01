شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال المتواصل لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شاب، وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال خياما للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا، وأُصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة الجرن في جباليا.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب القطاع.

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ولمنازل وأراضي المواطنين في منطقة العمور، شرق بلدة الفخاري، جنوب شرق مدينة خان يونس.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الـ357، ما أسفر - في حصيلة غير نهائية، عن استشهاد 41,534 مواطنا، وإصابة 96,092 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.