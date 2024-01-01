مبعدو كنيسة المهد يناشدون الرئيس بالعمل لنقل جثمان الشهيد علي علقم إلى مسقط رأسه

القاهرة/سما/

ناشد مبعدو كنيسة المهد في غزة والدول الأوروبية، الرئيس محمود عباس ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، بالعمل العاجل على نقل جثمان الشهيد المبعد من كنيسة المهد، علي علقم، من جمهورية مصر العربية إلى مسقط رأسه في بيت لحم.

تأتي هذه المناشدة في ظل الظروف الصعبة التي عاشها الشهيد، الذي أبعد قسراً عن أهله وأحبائه ومدينته بيت لحم منذ 23 عاماً.

وأكد المبعدون على أهمية إتمام هذه الخطوة الإنسانية، حيث يرغبون في أن يوارى الشهيد الثرى بين أهله وذويه في مدينة بيت لحم، التي تحمل له ذكريات مؤلمة وأوقاتاً صعبة خلال فترة ابعاده.

وعبر المبعدون عن أملهم في استجابة سريعة من قبل الرئيس عباس واللواء فرج، لتخفيف معاناتهم ومعاناة عائلة الشهيد، مؤكدين أن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

يذكر أن المبعد علقم قضى إثر تعرضه لجلطة في مصر.