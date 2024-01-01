الآلاف يتظاهرون في نيويورك أمام مقر اقامة نتنياهو احتجاجا على جرائمه بحق شعبنا

نيويورك/وكالات/

تظاهر آلاف النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية والانسانية وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والاسلامية، أمام مقر إقامة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مدينة نيويورك الأميركية، قبيل خطابه المقرر، اليوم الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، احتجاجا على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، وما يحدث منذ أيام في لبنان.

ومنذ اللحظة الأولى لوصول نتنياهو لحي منهاتن، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، انطلقت المسيرات الجماهيرية في عدة شوارع، لإعلاء صوتهم احتجاجاً على الجرائم التي يرتكبها نتنياهو وجيشه بحق الشعب الفلسطيني منذ قرابة العام، وما يحدث من عدوان آخر على الشعب اللبناني منذ أيام.

ومن المقرر ان يستمر النشطاء في التظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو طوال فترة تواجده في نيويورك، من أجل الضغط على الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لإنهاء الحرب بأسرع وقت.