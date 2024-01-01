  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الآلاف يتظاهرون في نيويورك أمام مقر اقامة نتنياهو احتجاجا على جرائمه بحق شعبنا

الجمعة 27 سبتمبر 2024 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يتظاهرون في نيويورك أمام مقر اقامة نتنياهو احتجاجا على جرائمه بحق شعبنا



نيويورك/وكالات/

تظاهر آلاف النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية والانسانية وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والاسلامية، أمام مقر إقامة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مدينة نيويورك الأميركية، قبيل خطابه المقرر، اليوم الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، احتجاجا على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، وما يحدث منذ أيام في لبنان.

ومنذ اللحظة الأولى لوصول نتنياهو لحي منهاتن، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، انطلقت المسيرات الجماهيرية في عدة شوارع، لإعلاء صوتهم احتجاجاً على الجرائم التي يرتكبها نتنياهو وجيشه بحق الشعب الفلسطيني منذ قرابة العام، وما يحدث من عدوان آخر على الشعب اللبناني منذ أيام.

ومن المقرر ان يستمر النشطاء في التظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو طوال فترة تواجده في نيويورك، من أجل الضغط على الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لإنهاء الحرب بأسرع وقت.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا تُخفي إسرائيل خسائر مواجهتها العسكرية مع “حزب الله”؟.. أرقام صادمة ورقابة صارمة ومحاولة لتغطية الفضيحة

اصابة 17 مستوطنا ..اسرائيل : اطلاق صاروخ باليستي طويل المدى من اليمن صوب تل أبيب ..

وثائق أمريكية مسربة تؤكد بلينكن مجرم حرب تواطأ في تجويع المدنيين في غزة

وضع شروطا للتهدئة مع حزب الله..نتنياهو يمر جيش الاحتلال بتخفيف الهجمات على لبنان ..

هذه كانت كلمات آخر جاسوس إسرائيلي قبع في السجون المصرية !!

“يديعوت أحرونوت”: حذار من “فخ الموت” الذي يعده حزب الله عبر الهجوم البري

هل أخطأ “البرغوثي” عندما ألقى قصيدة في معرض بغداد الدولي للكتاب؟

الأخبار الرئيسية

357 يوما من العدوان على قطاع غزة: شهداء بالعشرات واستهداف مدرسة للنازحين في بجباليا

اصابة اسرائيليين اثنين بحراح في قصف حيفا بالصواريخ صباح اليوم

نتنياهو: فرق إسرائيلية ستواصل بحث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار

السعودية تطلق تحالف دولي لإقامة دولة فلسطين

اصابة 17 مستوطنا ..اسرائيل : اطلاق صاروخ باليستي طويل المدى من اليمن صوب تل أبيب ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية