357 يوما من العدوان على قطاع غزة: شهداء بالعشرات واستهداف مدرسة للنازحين في بجباليا

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 357 من الحرب مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربعة مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل منها للمشافي 39 شهيدًا و86 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41534 شهيدًا و96092 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وواصلت طائرات الاحتلال استهداف مراكز النزوح بمختلف مناطق قطاع غزة مستهدفة مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا بمخيم جباليا ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا وإصابة 22 آخرين بجراح.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة أبحرن بجباليا البلد ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين هم أب وأم وطفليهما.

وفي مدينة غزة ارتقى شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة أبو شنب غرب المدينة.

ونسف جيش الاحتلال مباني في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.

وانتشل المسعفون جثمان مواطن مجهول الهوية استشهد في وقت سابق بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد المواطن زكي اشتيوي المصري جراء قصف طائرات الاحتلال المروحية خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة بدوان قرب مفترق الهباش في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وأدت غارة على منزل لغائبة جراون وسط مخيم النصيرات لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أعداد أخرى.

وقصفت طائرات الاحتلال سيارة على مدخل مخيم المغازي ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة أعداد أخرى.

جنوب القطاع

ويواصل جيش الاحتلال عملية برية محدودة في منطقة الفخاري شرق خان يونس.

ودمرت آليات الاحتلال ثلاثة منازل لعائلة العمور وجرفت أراضٍ زراعية.

واستشهد اثنان من المواطنين في قصف على منطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة.

وفي رفح تمكن المسعفون من انتشال شهيدين في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في حي الزهور شمالي رفح.

واستشهد مواطن وجرحى إثر قصف الاحتلال لخيمة تأوي نازحين من عائلة فياض قرب دوار الـ17 غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأصيب ستة مواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو الحزين" بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقت شهيدة متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال على المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، أمس.

غزة والشمال

وارتقت شهيدة و9 إصابات في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة السحار بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال منزل عائلة ريان بمخيم جباليا وجرى انتشال إصابات من المنزل المستهدف وكذلك المنازل المجاورة.

وأصيب ستة من عناصر الدفاع المدني إثر استهداف طائرات الاحتلال مقرًا له بحي الدرج وسط مدينة غزة.