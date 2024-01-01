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لبنان : استشهاد عائلة من 9 أشخاص في قصف الاحتلال منزلا في شبعا

الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان : استشهاد عائلة من 9 أشخاص في قصف الاحتلال منزلا في شبعا



بيروت /سما/

استشهدت عائلة من 9 أشخاص، بعد منتصف الليل، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا من ثلاث طبقات في بلدة شبعا جنوب لبنان.

ونقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام، استشهد 14 شخصا، فيما أصيب 38 آخرين بجروح، في الساعات الـ24 الماضية، حسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.

واشتدت وتيرة عدوان الاحتلال بعد منتصف الليل وحتى الصباح، على مدن وقرى القطاعين الغربي والاوسط، حيث أغار طيران الاحتلال الحربي على بلدات: دير قانون النهر، والحلوسية، ودبعال، والبازورية، والشهابية، والعباسية، ومنطقة قدموس، وجل البحر، ومدخل صور الشرقي ومعركة، ما ادى الى ارتقاء شهداء وإصابات.

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