شهيد ومصابون في قصف الاحتلال خياما للنازحين في دير البلح

غزة /سما/

اُستشهد شاب، وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال خياما للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال قصفه المدفعي لمنازل وأراضي المواطنين في منطقة العمور شرق بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,534 مواطنا، وإصابة 96,092 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.