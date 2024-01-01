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نتنياهو: فرق إسرائيلية ستواصل بحث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار

الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: فرق إسرائيلية ستواصل بحث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار



نيويورك /سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الجمعة)، إن فرقاً إسرائيلية عقدت اجتماعات؛ لمناقشة مقترحات أميركية لوقف إطلاق النار مع لبنان، أمس، وستواصل المناقشات في الأيام المقبلة، مضيفاً أنه يُقدّر الجهود الأميركية.

وذكر في بيان: «اجتمعت فرقنا (الخميس)؛ لمناقشة المبادرة الأميركية، وكيف يمكننا المضي قدماً في الهدف المشترك، المتمثل في إعادة السكان بأمان إلى ديارهم. وسنواصل هذه المناقشات في الأيام المقبلة».

ورفضت إسرائيل، أمس (الخميس)، دعوات دولية لوقف إطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية في تحدٍ للولايات المتحدة أكبر حلفائها، وواصلت غاراتها التي قتلت المئات في لبنان، وزادت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة. ورغم موقف إسرائيل، فإن الولايات المتحدة وفرنسا سعتا إلى الإبقاء على احتمالات التوصّل إلى هدنة، مدتها 21 يوماً، اقترحتاها يوم الأربعاء، قائمةً، وقالتا إن المفاوضات مستمرة بما في ذلك على هامش اجتماع بالأمم المتحدة في نيويورك.

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