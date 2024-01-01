إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى 15 دولة

القدس المحتلة / سما/

أصدر جهاز الأمن القومي الإسرائيلي (NSH) تحذيرا شديدا للإسرائيليين من السفر خلال الفترة الراهنة وحتى إشعار آخر إلى 15 دولة.

وكشف الإعلام العبري إنه وفقا لجميعة المساعدة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، فأن هناك خطر شديد لأي إسرائيلي إذا فكر في السفر إلى شبه جزيرة سيناء، وهي مقصد سياحي شهير بين الإسرائيليين، حيث يقوم الكثير من الإسرائليين بالسفر إلى هناك بالرغم من كل التحذيرات.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن القائمة الي تضم 15 دولة "تشكل زيارتها خطورة خاصة على الإسرائيليين" ومن بينها مصر والعراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية، والأردن وإيران وتركيا.

وقال موقع ice الإخباري الإسرائيلي، إنه قبل "عطلة تشرين" وموسم السفر المتزايد، أصدر مقر الأمن القومي (NSH) تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى الخارج.

وركز التحذير على المخاطر المتزايدة الناجمة عن تبادل المعلومات على الشبكات الاجتماعية وزيادة التهديدات المسلحة، خاصة في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية لحرب "السيوف الحديدية" في قطاع غزة التي أندلع يوم 7 أكتوبر الماضي.

فيما حذرت جمعية المساعدة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي MAL من نشر أي مواطن إسرائيلي لأي معلومة تشير إلى أنه كان او ما يزال يخدم في الجيش أو تشير إلى الانتماء إلى قوات الأمن الإسرائيلية خلال سفره للخارج.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذا التحذير يأتي على خلفية احتمال تعرض الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم لهجمات.

ويشير قانون المساعدة العسكرية إلى عدد من الحوادث الخطيرة التي وقعت في العام الماضي، بما في ذلك مقتل أربعة إسرائيليين في مصر، والهجوم الإرهابي في داغستان، وحوادث إطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية على أهداف إسرائيلية ويهودية في العديد من البلدان زيادة المخاطر أدى إلى الحاجة إلى زيادة اليقظة من جانب المسافرين الإسرائيليين.