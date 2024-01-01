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حزب الله يقصف صفد و”كريات آتا” بأكثر من 100 صاروخ..

الجمعة 27 سبتمبر 2024 01:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يقصف صفد و”كريات آتا” بأكثر من 100 صاروخ..



القدس المحتلة / سما/

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء الخميس، مدينة صفد، شمالي فلسطين المحتلة، بـ80 صاروخاً، ومستوطنة “كريات آتا” بـ50 صاروخاً، رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين في لبنان.

 

وقصفت المقاومة أيضاً مستوطنة “أحيهود” بـ50 صاروخاً، واستهدفت قاعدة “ميشار”، وهي مقر ‏الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في “جيش” الاحتلال،‏ ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة “دادو”، والمقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي، وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في “عميعاد”، بصليات من الصواريخ.

وشنّ حزب الله هجوماً جوياً، عبر سرب من ‏المسيّرات الانقضاضية، على قاعدة “شمشون”، وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية تابعة لـ”جيش” الاحتلال، بحيث استهدفت المسيّرات ‏أماكن التموضع والاستقرار للضباط والجنود، مصيبةً أهدافها بدقة.‏

 

وفي عملية أخرى، تصدّت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية في لبنان لطائرتين حربيتين إسرائيليتين آتيتين من البحر في اتجاه بلدة عدلون الجنوبية، مجبرةً إياهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وأكدت المقاومة، في بياناتها، أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

أما في كيان الاحتلال، فأظهرت مقاطع مصوّرة الأضرار التي أحدثها صاروخ من لبنان في كفر مندا، شمالي حيفا المحتلة.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهداف مطار “مجيدو” وقاعدة “عاموس” ومصنع “زخرون”، التابعة لـ”جيش” الاحتلال، في شمالي فلسطين المحتلة، حسب “الميادين”.

ونشر أيضاً فيديو يُظهر استهداف مقرّ وحدة المهمات البحرية الخاصة التابعة للاحتلال، “الشييطت 13″، في قاعدة “عتليت”، شمالي فلسطين المحتلة، عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية.

وفي فيديو آخر، نشر مشاهد عن استهداف قاعدتي “نفتالي” و”شمشون” ومعسكر “إلياكيم”، التابعة للاحتلال، في شمالي فلسطين المحتلة.

 

إضافةً إلى ذلك، نشرت المقاومة فاصلاً بعنوان: “ولكن الله رمى”. وتخلّل الفيديو مشاهد عن بعض العمليات الصاروخية التي نفّذها حزب الله، خلال الفترة الماضية، وقيام المقاومين بتجهيز الصواريخ وإعدادها.

وفي وقت سابق، استهدف حزب الله مستوطنة “كريات شمونة” بصليات من صواريخ “فلق 2″، ومستوطنة “كريات مستوكين” بصليات من الصواريخ.

وقصف مجمعات الصناعات ‏العسكرية التابعة لشركة “رفائيل” في منطقة “‏زوفولون”، شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصليات من الصواريخ أيضاً.‏

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