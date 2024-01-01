ماكرون: فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة ويطالب إسرائيل بوقف هجماتها

اوتاوا / وكالات/

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة وطالب إسرائيل بوقف هجماتها وحزب الله بالتوقف عن الرد.

وأدلى ماكرون بتلك التعليقات خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مونتريال.

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس رفضه لأن يتحول لبنان إلى “غزة أخرى”، مشيرا إلى أعداد “صادمة للغاية” للضحايا المدنيين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مونتريال “على إسرائيل أن توقف ضرباتها وعلى حزب الله الخروج من منطق الرد”.

و اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه في حال رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان فإنه سيكون قد ارتكب “خطأ” يحمّله “مسؤولية” تصعيد إقليمي.