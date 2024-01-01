اصابة 17 مستوطنا ..اسرائيل : اطلاق صاروخ باليستي طويل المدى من اليمن صوب تل أبيب ..

القدس المحتلة / سما/

قال الجيش الاسرائيلي فجر اليوم ان منظومة حيتس المضادة للصواريخ اعترضت صاروخ باليستي اطلق من اليمن صوب تل ابيب ومنطقة وسط اسرائيل مشيرا الى انه قد تم اسقاط الصاروخ بنجاح فيما تم اغلاق مطار بن غوريون مؤقتا امام حركة الملاحة الجوية.

واضاف الجيش أن صافرات الإنذار انطلقت نتيجة صاروخ أطلق من اليمن، وتم إطلاق صاروخ اعتراضي.

وتابع في بيانه "منظومة "حيتس" للدفاع الجوي تعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن بنجاح، وسمعت صفارات الإنذار وانفجارات بعد اعتراض الصاروخ وتساقط الشظايا".

وقالت وسائل اعلام عبرية بان 17 اسرائيليا اصيبوا بجراح مختلفة نتيجة التدافع والهلع.

يتبع -