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مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

الجمعة 27 سبتمبر 2024 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان



القاهرة/ سما/

طالبت مصر بوقف إطلاق نار ‏فوري وشامل ودائم في غزة ولبنان، وذلك "على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة".

وحذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية يوم الخميس، مجددا من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى، ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها.

وأكدت مصر أنها ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإحتواء هذا التصعيد الخطير، معربة عن تأييدها جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة.

وشدد البيان على أن مفتاح تلك التهدئة يظل ‏مرتبطا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويأتي البيان المصري بعدما دعت 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك صدر فجر الخميس، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وذلك لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية، بينما لم يشمل البيان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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