بتنسيق مع ايران وحزب الله..فرنسا تعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ينفذ القرار الأممي 1701"

نيويورك/ وكالات/

تطلب الولايات المتحدة وفرنسا بوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، على أن يتبعه وقف دائم لإطلاق النار".

ومن شأن ذلك أن يسهل تنفيذ القرار الأممي 1701، ويؤكد على الدور المركزي للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. ويتضمن الاقتراح بحسب قناة العربية السعودية ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار.

واضافت أن فرنسا على اتصال مع إيران ولبنان وحزب الله. كما أفادت التقارير أن "الخطة تدعو إلى إزالة المواقع العسكرية لحزب الله على الحدود".

وأعربت مصادر مطلعة على المفاوضات التي تجري خلف الكواليس للترويج لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمدة 21 يوما ، عن خيبة أملها مساء اليوم (الخميس) إزاء التصريحات العلنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد هذه الخطوة.

وبحسب أحد المصادر، فإن نتنياهو، في تصريحه بعد هبوطه في نيويورك قبيل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، انسحب فعلياً من "التفاهمات الهادئة" مع الأميركيين التي قال فيها إن البيت الأبيض سيرحب بالمبادرة الإعلان عن مبادرة وقف إطلاق النار تم بالتنسيق مع إسرائيل".

وأعلن أنه على أية حال "حتى الآن تستمر الاتصالات بين الطرفين من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما".