إسرائيل تستعمل صاروخ «نينجا» السري لملاحقة عناصر «حزب الله» في لبنان

القدس المحتلة / سما/

أدخلت إسرائيل سلاحاً جديداً لتنفيذ اغتيالات على الساحة اللبنانية، تمثل في صاروخ موجه يحمل شفرات حادة يعرف باسم صاروخ «نينجا»، بالتزامن مع محاولة اغتيال أخرى لقيادي في «حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت، بصواريخ تكتيكية.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، أن مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على سيارة في الكحالة على طريق بيروت - دمشق في جبل لبنان، أدّت إلى إصابة شخص بجروح. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن المستهدف هو عنصر من عناصر «حزب الله»، وليس قيادياً، كان في السيارة إلى جانب عائلته.

وتناقل لبنانيون مقطع فيديو يظهر شاباً مصاباً، بقدم شبه مقطوعة قرب سيارته، فيما لم يفد السكان عن سماع أصوات انفجارات.

وقال مصدر أمني إن هذا الصاروخ يستخدم للمرة الأولى في لبنان، وهو صاروخ «إيه جي إم 114» المعروف باسم «صاروخ نينجا»، وهو عبارة عن شفرات وسيوف تطلق لحظة سقوط الصاروخ، ما يؤدي إلى إصابة المستهدف بجروح بليغة تؤدي إلى الوفاة وإلى بتر أعضاء. وقال إن هذا الصاروخ استخدمه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق في أحد مستشفيات غزة.

ويعرف عن صاروخ «إيه جي إم 114» أنه من الصواريخ التي لا تحتوي على متفجرات، بل مزود بشفرات حادة تنفتح عند الاصطدام بالهدف، ما يتسبب في إصابات بالغة للهدف دون إلحاق أضرار كبيرة بالمحيط. ويمكن للصاروخ اختراق السيارات والمباني أيضاً.