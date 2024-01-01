  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل تستعمل صاروخ «نينجا» السري لملاحقة عناصر «حزب الله» في لبنان

الخميس 26 سبتمبر 2024 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تستعمل صاروخ «نينجا» السري لملاحقة عناصر «حزب الله» في لبنان



القدس المحتلة / سما/

أدخلت إسرائيل سلاحاً جديداً لتنفيذ اغتيالات على الساحة اللبنانية، تمثل في صاروخ موجه يحمل شفرات حادة يعرف باسم صاروخ «نينجا»، بالتزامن مع محاولة اغتيال أخرى لقيادي في «حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت، بصواريخ تكتيكية.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، أن مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على سيارة في الكحالة على طريق بيروت - دمشق في جبل لبنان، أدّت إلى إصابة شخص بجروح. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن المستهدف هو عنصر من عناصر «حزب الله»، وليس قيادياً، كان في السيارة إلى جانب عائلته.

وتناقل لبنانيون مقطع فيديو يظهر شاباً مصاباً، بقدم شبه مقطوعة قرب سيارته، فيما لم يفد السكان عن سماع أصوات انفجارات.

وقال مصدر أمني إن هذا الصاروخ يستخدم للمرة الأولى في لبنان، وهو صاروخ «إيه جي إم 114» المعروف باسم «صاروخ نينجا»، وهو عبارة عن شفرات وسيوف تطلق لحظة سقوط الصاروخ، ما يؤدي إلى إصابة المستهدف بجروح بليغة تؤدي إلى الوفاة وإلى بتر أعضاء. وقال إن هذا الصاروخ استخدمه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق في أحد مستشفيات غزة.

ويعرف عن صاروخ «إيه جي إم 114» أنه من الصواريخ التي لا تحتوي على متفجرات، بل مزود بشفرات حادة تنفتح عند الاصطدام بالهدف، ما يتسبب في إصابات بالغة للهدف دون إلحاق أضرار كبيرة بالمحيط. ويمكن للصاروخ اختراق السيارات والمباني أيضاً.

الأكثر قراءة اليوم

قناة "العربية" : حماس وافقت على تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع والمعابر

لماذا تخشى إسرائيل اجتياح لبنان؟ صاروخ (الماس1) سيحسِم المعركة!

لماذا تُخفي إسرائيل خسائر مواجهتها العسكرية مع “حزب الله”؟.. أرقام صادمة ورقابة صارمة ومحاولة لتغطية الفضيحة

وضع شروطا للتهدئة مع حزب الله..نتنياهو يمر جيش الاحتلال بتخفيف الهجمات على لبنان ..

وثائق أمريكية مسربة تؤكد بلينكن مجرم حرب تواطأ في تجويع المدنيين في غزة

هذه كانت كلمات آخر جاسوس إسرائيلي قبع في السجون المصرية !!

“يديعوت أحرونوت”: حذار من “فخ الموت” الذي يعده حزب الله عبر الهجوم البري

الأخبار الرئيسية

بتنسيق مع ايران وحزب الله..فرنسا تعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ينفذ القرار الأممي 1701"

البيت الأبيض: نواصل مناقشة وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا وننسق مع اسرائيل حول كل الدعوات..

وزير الدفاع الأمريكي: هناك خطر لاندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل وستكون مدمرة للطرفين

مكررا سيناريوهات غزة ..هكذا انسحب نتنياهو من التفاهمات مع أمريكا بشأن وقف إطلاق النار ...

الرئيس عباس: نطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقفا شاملا ودائما لإطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية