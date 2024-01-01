البيت الأبيض: نواصل مناقشة وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا وننسق مع اسرائيل حول كل الدعوات..

واشنطن / وكالات/

أعلن المتحدث بإسم البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، أنّ "البيان المشترك الذي أصدرناه أمس مع حلفائنا وشركائنا بشأن لبنان مفاده أننا لا نؤمن بحرب شاملة".

وأوضح أنّ "البيان المشترك بشأن لبنان كان دعوة واضحة لوقف إطلاق نار مؤقت لإفساح المجال أمام الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنّه "لا نعتقد أن الحرب الشاملة هي الحل".

وتابع: "مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يعقدون محادثات مستمرة بشأن لبنان في نيويورك الخميس".

وأكد البيت الأبيض أن الدعوات لوقف إطلاق النار مع حزب الله جاءت "بالتنسيق" مع إسرائيل.