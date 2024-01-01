مكررا سيناريوهات غزة ..هكذا انسحب نتنياهو من التفاهمات مع أمريكا بشأن وقف إطلاق النار ...

القدس المحتلة / سما/

انسحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس من التفاهمات الهادئة مع الإدارة الأميركية، ونأى بنفسه عن اقتراح وقف إطلاق النار المؤقت الذي كان شريكاً في صياغته.

وقال مسؤول في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي للصحفيين خلال الرحلة إلى نيويورك إن "الاتجاه هو أننا لا نهدف إلى وقف إطلاق النار في لبنان الآن، بل إلى مواصلة القتال ضد حزب الله".

وصرح نتنياهو بعد هبوطه في نيويورك أن "سياستنا واضحة - نحن نواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا. ولن نتوقف حتى نحقق جميع أهدافنا، وفي مقدمتها العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

"إن تغيير موقف نتنياهو، الذي يأتي بعد تهديدات علنية من قبل وزراء اليمين المتطرف في الحكومة وهجمات من قبل المعارضة، قد يظهر إسرائيل على أنها متمردة ويزيد من التوترات مع الإدارة الأمريكية بحسب موقع واللا العبري.

صباح الأربعاء، عندما توجه نتنياهو إلى نيويورك، أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا و10 دول غربية وعربية أخرى رسالة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا بين إسرائيل ولبنان.

وجاء في الإعلان أن الولايات المتحدة والدول الأخرى تتوقع من جميع الأطراف - بما في ذلك الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية أن تعرب عن موافقتها على الاقتراح.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن المناقشات بشأن مبادرة وقف إطلاق النار بدأت بعد مكالمة هاتفية يوم الاثنين بين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وذكر المسؤولون الأمريكيون أن المحادثة نفسها مع ديرمر انتهت بالاتفاق على أن وقف إطلاق النار المؤقت هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله وأن الولايات المتحدة ستهدف إلى نشر مبادرة وقف إطلاق النار قبل وصول نتنياهو إلى نيويورك.

وجرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء مفاوضات مكثفة بين كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية والوزير ديرمر وكبار المسؤولين اللبنانيين.

"الرسالة التي تلقاها مستشارو بايدن من ديرمر هي أن نتنياهو يعتقد أن وقف إطلاق النار المؤقت هو الشيء الصحيح لأنه لا يريد الانجرار إلى غزو بري قد يؤدي إلى التورط وتقويض الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي حتى الآن".

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات أنه خلال جلسة الكابينت الليلة الماضية، لم تتم مناقشة مسألة وقف إطلاق النار على الإطلاق، واستمع الوزراء بشكل أساسي إلى خطط الجيش الإسرائيلي لمواصلة القتال.

وعندما غادر الوزراء الاجتماع ورأوا العناوين الرئيسية حول اقتراح وقف إطلاق النار، بدأ بعضهم في نشر رسائل قاسية ضد هذه الخطوة. وسمع نتنياهو بهذه التصريحات أثناء وجوده على متن الطائرة وسارع مكتبه إلى نشر بيان يفيد بعدم وجود وقف لإطلاق النار وأكد أن نتنياهو لم يقدم بعد إجابته على الاقتراح.

وأشار أحد كبار الأميركيين إلى أن ديرمر ونتنياهو كانا في صورة التفاوض على صياغة الرسالة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار "وكانا يعرفان كل كلمة"، مشيراً إلى أن البيت الأبيض لم يكن لينشر الدعوة إلى وقف إطلاق النار لو أنها لم تتلق الرسالة من نتنياهو والجانب اللبناني بأنهما موافقان من حيث المبدأ.

وستستمر المحادثات حول اقتراح وقف إطلاق النار اليوم في نيويورك. ومن المتوقع أن يجتمع الوزير ديرمر مع وزير الخارجية الأمريكي ومع مستشاري بايدن بريت ماكغورك وعاموس هوكشستين الذين أجرى معهم المفاوضات في الأيام الأخيرة.

وأشار أحد كبار المسؤولين الأمريكيين إلى أن الولايات المتحدة لم تتخل بعد عن الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار، ووفقا له، فإن الاقتراح لم يتضمن موعدا لبدء وقف إطلاق النار على أي حال، وكان من المفترض أن يتم إغلاق القضية في مزيد من المحادثات بعد توضيح الجانبين. موقفهم من الاقتراح.