واشنطن : ديرمر أبلغ الوسيط هوكشتاين أن إسرائيل ستواصل الحرب في لبنان ولن تقبل الوساطات الان..

وكالات / سما/

أشار مصدر دبلوماسي عربي إلى محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وقال لشبكة الـLBCI اللبنانية إن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر أبلغ الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين أن إسرائيل تواصل حربها في لبنان ولن توافق على المقترحات المقدمة إليها".

وأضاف أن "اللقاءات بدأت بين المخابرات الأميركية والقطرية والفرنسية والتركية. والوسطاء لم يفقدوا الأمل في إمكانية التوصل إلى حل. والفرنسيون والأميركيون سيتحدثون مع نتنياهو، والقطريون والأتراك سيعقدون اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين".