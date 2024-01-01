بن غفير يهدد نتنياهو: هذا هو الخط الأحمر الذي سيؤدي إلى استقالتنا

القدس المحتلة / سما/

توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة اذا توصل إلى وقف إطلاق نار مع حزب الله.

جاء ذلك في ختام اجتماع حزب "عوتسما يهوديت" الذي انعقد على خلفية المحادثات بين إسرائيل وحزب الله للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن بن غفير اليوم الخميس ، أن حزبه سيستقيل من الحكومة إذا أدت المحادثات إلى وقف دائم لإطلاق النار.وقال: "الشيء الأساسي هو أنه عندما يكون عدوك جاثياً على ركبتيه، فإنك لا تسمح له بالتعافي، بل تعمل على هزيمته وتسعى جاهداً لهزيمته. وإذا لم تفعل ذلك إنكم تنقلون الضعف، وتعرضون أمن مواطنيكم للخطر، وتثبتون أنه لا نية لديكم للفوز."