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غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت : استهداف قائد الوحدة الجوية لحزب الله

الخميس 26 سبتمبر 2024 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت : استهداف قائد الوحدة الجوية لحزب الله



القدس المحتلة/سما/

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، وبحسب المعلومات الأولية فإنها قرب مجمع القائم في منطقة الرويس.

وذكرت مصادر محلية  أن الغارة الإسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ شقة في مبنى سكني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم بيروت بشكل موجه ودقيق.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن المستهدف في الغارة هو مسؤول الوحدة الجوية في "حزب الله"، الملقب بـ"أبو صالح".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ عملية الاغتيال في الضاحية بطائرة "إف 35".

يشار إلى أن الغارة هي في المنطقة نفسها التي تم فيها الأسبوع الماضي تنفيذ غارة جوية أدت إلى مقتل  قائد وحدة النخبة في "حزب الله" إبراهيم عقيل، وعدد آخر من عناصر الحزب بالإضافة إلى عشرات المدنيين.

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