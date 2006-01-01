  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

“يديعوت أحرونوت”: حذار من “فخ الموت” الذي يعده حزب الله وإسرائيل غير مستعدة للهجوم البري

الخميس 26 سبتمبر 2024 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
“يديعوت أحرونوت”: حذار من “فخ الموت” الذي يعده حزب الله وإسرائيل غير مستعدة للهجوم البري



القدس المحتلة / سما/
تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عما يمكن أن يتعرض له “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، في حال بدأ الهجوم البري على لبنان، الذي “سيكون بمثابة فخ الموت الذي يعده حزب الله.
ويأتي هذا بعدما أعلن “جيش” الاحتلال استعداده لشنّ هجوم بري محتمل على لبنان، واستدعاءه لواءين احتياطيين لتنفيذهم ما وصف بـ “مهام عملياتية” على الجبهة الشمالية.
لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” أكّدت أنّه على الرغم من نقل القوات النظامية والاحتياطية في “الجيش” الإسرائيلي إلى الحدود الشمالية، بما في ذلك الفرقة 98، إلا أنه “لا يوجد استعداد فوري للدخول البري إلى لبنان”.
وفي الوقت نفسه، ترى أغلبية القيادة العليا أن “إسرائيل ارتكبت خطأ مأساوياً ومريراً في موضوع الدخول البري إلى لبنان مرتين من قبل في عامي 1982 و2006″، وعليها ألا تدخل مرةً جديدة.
وأوضحت الصحيفة أنّ سلوك “إسرائيل” اليوم يشبه سلوكها في بداية حرب عام 2006، حيث اعتقدت أنها ستهزم حزب الله من خلال القوة الجوية ومن دون غزو بري.
وعندما فشل ذلك، واستمر حزب الله في إطلاق النار على المدن والبلدات في “إسرائيل”، اضطرت “إسرائيل” إلى غزو لبنان، وهو الغزو والحرب “التي لم تحقق أيّاً من أهدافها”.

الأكثر قراءة اليوم

قناة "العربية" : حماس وافقت على تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع والمعابر

لماذا تخشى إسرائيل اجتياح لبنان؟ صاروخ (الماس1) سيحسِم المعركة!

كيربي: السنوار هو العقبة الرئيسية لوقف إطلاق النار في غزة

وضع شروطا للتهدئة مع حزب الله..نتنياهو يمر جيش الاحتلال بتخفيف الهجمات على لبنان ..

هاليفي: نجهز خطط لشن عملية برية في لبنان

"القسام" تبث مشاهد لكمين محكم استهدف رتل آليات إسرائيلية في رفح

مساع أميركية فرنسية لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

الأخبار الرئيسية

لماذا تُخفي إسرائيل خسائر مواجهتها العسكرية مع “حزب الله”؟.. أرقام صادمة ورقابة صارمة ومحاولة لتغطية الفضيحة

فانتازيا اليمين .."سموتريش" يدعو لسحق “حزب الله” ويرفض أي مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان

نتنياهو: الانباء حول التوصل لوقف إطلاق نار غير صحيحة ..

لماذا تخشى إسرائيل اجتياح لبنان؟ صاروخ (الماس1) سيحسِم المعركة!

قناة "العربية" : حماس وافقت على تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع والمعابر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية