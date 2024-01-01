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فانتازيا اليمين .."سموتريش" يدعو لسحق “حزب الله” ويرفض أي مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان

الخميس 26 سبتمبر 2024 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فانتازيا اليمين .."سموتريش" يدعو لسحق “حزب الله” ويرفض أي مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان



القدس المحتلة / سما/
رفض وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسلئيل سموطريتش الخميس الدعوة لوقف إطلاق النار في لبنان وطالب بـ”سحق” حزب الله.
جاءت تصريحاته بعدما صدرت دعوة مشتركة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من حلفاء واشنطن بما في ذلك عدة دول عربية إلى وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما بعدما أسفر القصف الجوي الإسرائيلي على أهداف لحزب الله هذا الأسبوع في لبنان عن استشهاد المئات ودفع عشرات الآلاف للنزوح.
وقال سموطريتش على منصة “إكس” إن “على الحملة في الشمال أن تنتهي بنتيجة واحدة: سحق حزب الله والقضاء على قدرته على إلحاق الضرر بسكان الشمال”.
وأضاف “يتعيّن عدم إعطاء العدو وقتا للتعافي من الضربات الكبيرة التي تعرّض لها وإعادة تنظيم صفوفه لمواصلة الحرب بعد 21 يوما”.
وتابع “استسلام حزب الله أو الحرب — هذه الطريقة الوحيدة لإعادة السكان والأمن إلى الشمال والبلاد” بأسرها.
من جانبه، رأى زعيم المعارضة يائير لبيد على منصة “إكس” أن على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على وقف إطلاق النار لسبعة أيام فقط.
وقال إن ذلك “سيمنع حزب الله من إصلاح أنظمته للقيادة والسيطرة”.
وأضاف “لن نقبل بأي مقترح لا يتضمن انسحاب حزب الله من حدودنا الشمالية”.
ويعد سموطريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من المدافعين بشدّة أيضا عن مواصلة الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل.

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