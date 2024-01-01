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وضع شروطا للتهدئة مع حزب الله..نتنياهو يمر جيش الاحتلال بتخفيف الهجمات على لبنان ..

الخميس 26 سبتمبر 2024 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وضع شروطا للتهدئة مع حزب الله..نتنياهو يمر جيش الاحتلال بتخفيف الهجمات على لبنان ..



القدس المحتلة / سما/

 قالت القناة 12 العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتخفيف الهجمات في لبنان على خلفية محادثات وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قولهم إنه "يوجد ضوء أخضر لوقف إطلاق النار بهدف إفساح المجال للمفاوضات".

 واضافت القناة ان  اسرائيل وضعت شروطا للهدنة ووقف اطلاق النار مع حزب الله.

وقالت قناة 12 العبرية إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروطا للهدنة، والتقديرات تشير الى أن حزب الله لن يوافق عليها.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن مبادرة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل.

وفي وقت سابق، دعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل.

وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، بأن "الوضع بين لبنان وإسرائيل يمثل خطرا لتصعيد إقليمي أوسع"، مضيفا "حان الوقت لإبرام تسوية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة لديارهم".

وذكرت الدول الموقعة على البيان المشترك، أنها على استعداد "لتقديم الدعم الدبلوماسي للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة بين لبنان وإسرائيل".

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