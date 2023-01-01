الاحتلال يعتقل 6 صيادين من قطاع غزة

غزة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، 6 صيادين قبالة بحر جنوب قطاع غزة، عقب محاصرة الزوراق البحرية الإسرائيلية لمركباتهم، وهي الحالة الأولى لاعتقال صيادين منذ بدء الحرب على القطاع.



وقال مسؤول لجان الصيادين بقطاع غزة، زكريا بكر، إن الاحتلال اعتقال 6 صيادين، بعد محاصرة 3 حسكات مجداف كانوا يعملوان عليها على بعد أمتار من ميناء القرارة بخانيونس.



وفي التفاصيل، أشار "بكر" إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار تجاه حسكات الصيادين الذين اعتقلتهم، وحاصرتهم، وأجبرتهم على ترك حسكاتهم، ثم احتجزتهم على متن البحرية السريعة.



ولفت "بكر" أنه لم يتم بعد التعرف على أسماء الصيادين، ولا يزال اتحاد لجان الصيادين يتابع حيثيات عملية الاعتقال.

ونبه "بكر" إلى أن عملية اعتقال الصيادين هذه تعد الأولى منذ بداية الإبادة على غزة التي دخلت شهرها الـ 12 تواليا، مشيرا إلى أن كل الحالات السابقة كانت حوادث استهداف بالقصف الصاروخي، أو بالأعيرة النارية.



واستشهد قرابة 30 صيادا من قطاع غزة، وأصيب عدد آخر من الصيادين، منهم صياد من عائلة النجار، بُترت يده على إثر الإصابة، وفقا لـ "بكر".



ويتحدى الصيادون في قطاع غزة قيود قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويخاطرون بأرواحهم عندما يدخلون بضع مئات من الأمتار في البحر، لاصطياد كميات محدودة من الأسماك لإطعام أسرهم الجائعة.

وبعد قرابة عام من الحرب الإسرائيلية الدامية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأقسى في التاريخ الحديث، لا يجد الصيادون خيارا سوى المخاطرة في ركوب البحر بحثا عن لقمة العيش، بخلاف ما كان يجري في الحروب السابقة، لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

ويعمل في قطاع الصيد 5 آلاف صياد فلسطيني، لكن عملهم قوضته الحرب الإسرائيلية المروعة على غزة التي اندلعت يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويمثل البحر المتوسط المصدر الأول للثروة السمكية في غزة، في ظل تدمير معظم برك الاستزراع السمكي في القطاع المكتظ بالسكان.