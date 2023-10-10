أبو العينين: نعمل بقرار الرئيس عباس وتوجيهات من السفير دبور في لبنان

بيروت/ سما/

تفقد قائد وحدة الاسعاف والطوارئ في لبنان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور زياد أبو العينين، يرافقه مشرف منطقة الشمال للوحدة القائد محمد اسماعيل وقائد الإسعاف والطوارئ في عين الحلوة فاطمة سرحان وقائد الإسعاف في مخيم برج الشمالي منير موسى بالتنسيق مع قائد منطقة صور اللواء توفيق عبد الله فرق الإسعاف والطوارئ المتواجدة في مدينة صور جنوب لبنان وفرق الإسناد من مدينة صيدا .

وشملت الجولة تفقد فرق الإسعاف والطوارئ المتواجدة في مدينة صور، بالإضافة إلى فرق الإسناد من مدينة صيدا. كما تم زيارة مركز جنين التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم برج الشمالي، ومستشفى ياسر عرفات في مخيم البص، ومستشفى تل الزعتر في مخيم الرشيدية، مثمنًا دور الأطباء والممرضين والمسعفين وتفانيهم في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية سواء داخل المستشفيات أو في الميدان.

وأكد أبو العينين أن عملهم يأتي تنفيذاً لتعليمات سيادة الرئيس محمود عباس وتوجيهات من سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، لتقديم الدعم الإنساني والمساندة للأشقاء اللبنانيين.

وخلال الجولة التفقدية التقى أبو العينين قائد منطقة صور اللواء توفيق عبدالله في مخيم الرشيدية مشيداً بدوره في توفير كافة الإمكانيات لتسهيل عمل فرق الإسعاف والطوارئ في منطقة صور.