قناة "العربية" : حماس وافقت على تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع والمعابر

القاهرة/ سما/

بعد مرور عام تقريباً على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، كشف مسؤول في حركة حماس لقناة العربية الحدث أن الحركة التي تسيطر على القطاع توصلت إلى اتفاق وحركة فتح تكون الأخيرة مسؤولة عن إدارة القطاع والمعابر.

وأفاد المصدر بأن هناك اتفاقاً مع فتح بشأن الإدارة المدنية للقطاع في الأفق، مشيراً إلى أن حماس لن تراقب المعابر الحدودية. وأضيف أن القرار سيُتخذ الأسبوع المقبل وسيتم ذلك ضمن لقاء بين الحركتين.





ومن بين المقترحات التي سيتم مناقشتها، تشكيل هيئة إدارية محلية مكونة من شخصيات مستقلة، بما في ذلك تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة الحركتين والفصائل الأخرى. بما في ذلك إنشاء هيئة محلية تحت إشراف الحكومة الحالية.