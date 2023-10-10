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عشرات الشهداء في غارات اسرائيلية على عدة مناطق جنوب لبنان

الخميس 26 سبتمبر 2024 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء في غارات اسرائيلية على عدة مناطق جنوب لبنان



بيروت/ سما/

شن الطيران الحربي الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، جولة جديدة من الغارات على عدة مناطق جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات مناطق النبطية وبلدات كفرتبنيت، زوطر، الشرقية، معركة وكفررمان، وبلدات سحمر ويحمر ولبايا في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وكان قد أخلى الدفاع المدني اللبناني مركزه في النبطية بعد تلقيه اتصالا مجهولا من شخص يدعي انه ضابط بالجيش الإسرائيلي ويطلب منهم اخلاء المركز لانه سيتعرض للقصف، حيث عمل الدفاع المدني على نقل سيارات الإطفاء والاسعاف ونقلها الى سراي النبطية الحكومي كما أخلى اسعاف النبطية مركزه ووزع سيارات الإسعاف التابعة له على مقربة من مستشفيات المنطقة وفي ساحات النبطية تحسبا لأي طارئ.

وتواصلت حركة النزوح من مدينة النبطية لليوم الرابع نحو بيروت والجبل والشمال.

واستشهدت عائلة بأكملها في غارة إسرائيلية على شعت البقاعية كما استشهد 8 مواطنين وأصيب 9 آخرون في غارة استهدفت بناية في الكرك- زحلة ليلا حيث توجهت إلى مكان الغارة فرق الدفاع المدني.

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