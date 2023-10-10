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الاحتلال يقتحم عشرات المنازل في دورا واصابة شاب بجراح

الخميس 26 سبتمبر 2024 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم عشرات المنازل في دورا واصابة شاب بجراح



الخليل/ سما/

 تشن قوات قوات الاحتلال، منذ فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مدينة دورا، لعد اقتحامها من مناطق متفرقة في المدينة.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة دورا.

وقد أعلن مدير عام تربية وتعليم جنوب الخليل ياسر صالح، عن تعطيل الدوام بالمدارس الخاصة ورياض الأطفال في مدينة دورا بسبب اقتحام قوات الاحتلال وتواجدها بكثرة.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال داهمت العشرات من منازل المواطنين حتى ساعة إعداد هذا الخبر، وقال المواطن محمد الحريبات ان جنود الاحتلال وخلال تفتيشهم لمنزله قاموا بسرقة مبلغ مالي.

وقد عرف من بين هذه المنازل التي تمت مداهمتها:

1- منزل غاندي السلايمين / منطقة دوار الباشا، وسط البلد

2- منزل سمير الزير / وسط البلد

3- عمارة شديد / بالقرب من الأمن الوقائي

4- منزل ناصر أبو زعنونة / حي الطبقة

5- منزل أحمد سالم / العباهر

6- منزل ياسر أحمد سالم / العباهر

7- منزل منجد قزاز

8- منزل الأسير محمد شاهين "من المتوقع الإفراج عنه اليوم"

9- منزل الأستاذ موسى الداربيع

10- منزل أشرف شديد / النبي نوح

11- منزل خالد أبو صالح / الشرفة

12- منزل رسمي الصوص / الشرفة

13- منزل عبد الحميد الصوص / الشرفة

14- منزل سائد عمرو

كما أفادت مصادر محلية أنه تم اقتحام عدد كبير من المنازل في حي الطبقة جنوب مدينة دورا، وقامت بتكسير محتوياتها وتفتيشها تفتيشًا دقيقًا، ووضع ملصقات تحذيرية في المنازل والمحال التي تقتحمها.

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